São Vicente com tolerância de ponto para o Carnaval

19/02/2020 14:01 - Modificado em 19/02/2020 14:01

O governo concedeu, como é habitual, a tolerância de ponto para a ilha de São Vicente durante todo o dia 25 e manhã de 26 de fevereiro. As outras ilhas do arquipélago terão tolerância de ponto na parte da tarde de terça-feira 25 e durante todo o dia 26.

Conforme uma resolução do Conselho de Ministros, para a ilha de São Vicente vigora durante todo o dia 25 e das 8h00 às 12h00 do dia 26. Isso tendo em conta a prática tradicional nas celebrações do Carnaval e primeiro dia da Quaresma (quarta-feira de cinzas).

Em virtude destes “eventos que estão enraizados na cultura cabo-verdiana”, o Governo estabeleceu a tolerância de ponto.

De acordo coma mesma fonte, a tolerância é concedida aos funcionários e agentes do Estado, dos Institutos Públicos e das Autarquias Locais, que no entanto, frisa a resolução devem comparecer nos respectivos serviços das 13h00 horas às 17h00 do dia 26, no caso de São Vicente. Nas restantes ilhas, os funcionários devem trabalhar das 08h00 às 12h00 de 25, refere o mesmo.

De frisar que a tolerância de ponto não abrange as Forças Armadas, a Polícia Nacional, a Polícia Judiciária, os estabelecimentos de saúde, os agentes prisionais e vigilantes, e os serviços que laborem em regime ininterrupto e cuja presença dos funcionários se torne imperiosa. Estes, frisa a resolução, devem continuam a praticar os mesmos horários a que se encontram legalmente vinculados.