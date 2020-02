Boa Vista: Prisão preventiva para indivíduo suspeito de agressão sexual e TIR a outro suspeito de abuso sexual

19/02/2020 13:32 - Modificado em 19/02/2020 13:32

A Polícia Judiciária na Boa Vista, deteve, na segunda-feira 17, fora de flagrante delito, dois indivíduos do sexo masculino, de 19 e 27 anos, naturais das ilhas da Brava e Santiago, suspeitos da prática de um crime consumado de agressão sexual com penetração e um crime consumado de abuso sexual de criança.

Conforme a PJ, a vítima é uma menor de 13 anos, sendo que o crime de agressão sexual terá ocorrido em 2016, na cidade da Praia, quando a mesma tinha 10 ano, e o crime de abuso sexual recentemente, na ilha da Boa Vista.

Os detidos foram presentes esta terça-feira, 18, às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo sido aplicado a Prisão Preventiva ao suspeito de agressão sexual e TIR com Apresentação Periódica às Autoridades e Proibição de contacto com a vítima, ao suspeito de abuso sexual.