Porto Novo sem desfile oficial este ano

19/02/2020 02:34 - Modificado em 19/02/2020 02:34

O Carnaval deste ano no Porto Novo vai ser marcado pela ausência, alegadamente por problemas financeiros e de organização do desfile oficial.

É que os três grupos, Estrelas-do-Mar, Viajantes do Espaço e Fundo de Lombo Branco que habitualmente saem, este ano, por motivos vários dizem que este ano não vão participar no carnaval do município.

Uma decisão anunciada pela organização a uma semana do dia do carnaval. A responsável do grupo Fundo de Lombo Branco, Maria Évora afirma que devido a falta de condições financeiras não vai ser possível colocar o grupo nas ruas no dia 25 de Fevereiro. “Somos um grupo que ainda não tem um fundo e portanto temos que estar a procurar apoios, o que infelizmente não tivemos”.

Por seu lado, o grupo Estrela-do-Mar atesta questões emocionais para justificar a sua ausência no desfile oficial.

Amílcar Oliveira, presidente do grupo, diz que o acidente que vitimou três pessoas, sendo uma delas um elemento da zona, muito acarinhado e seu afilhado, fez com que repensassem a sua saída e por isso cancelou o desfile.

Por seu lado o vereador da Cultura, Nilson Santos diz que a edilidade já tinha tudo preparado, os projecto dos grupos já tinham sido entregues ao ministério da Cultura e Indústrias Criativas para ter o financiamento de 200 contos e que o Viajantes do Espaço só não sai porque alega que não têm foliões disponíveis.