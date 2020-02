Seguranças das bancadas da Praça Nova ainda sem receber os salários do Carnaval 2019

19/02/2020 00:47 - Modificado em 19/02/2020 00:47

Onze seguranças das bancadas do Carnaval 2019, na Praça Nova, exigem o pagamento dos seus vencimentos pelo trabalho que realizaram entre 7 de fevereiro e 9 de março, durante o Carnaval do ano passado.

Estes seguranças asseguram que foram contratados pelo responsável João Fonseca e até à data de hoje ainda não receberam pelo trabalho prestado durante os dias que estiveram em serviço na Praça Nova.

Os mesmos garantem que foram contratados pelo responsável José Fonseca, mas que ainda não tiveram nenhuma resposta do mesmo, sobre os montantes a receber durante os dias que trabalharam na vigilância das bancadas da Praça Nova, para assegurar a segurança do perímetro durante o período do Carnaval 2019.

Por sua vez, José Fonseca assegura que continua à espera da LIGOC-SV, que lhe deve mais de 100 contos, para poder resolver o problema com estes seguranças que fizeram o trabalho de guarda há cerca de um ano atrás na Praça Nova.

Nisto frisa que existe um pré-acordo de pagamento com a direcção da LIGOC-SV, que foi acertado e delineado a forma de pagamento, mas que até hoje está à espera de uma resposta positiva por parte desta entidade que organiza o carnaval mindelense.

Para já aponta que tem um encontro agendado, para esta quarta-feira, com o presidente da LIGOC-SV, Marco Bento, na qual espera sair da reunião com uma luz verde para resolver o problema dos salários dos seguranças.