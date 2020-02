Arlindo do Rosário: “Não há nenhum caso de coronavírus em Cabo Verde”

O ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo Rosário, face aos rumores de possíveis casos de coronavírus no país, assegurou esta terça-feira que não existem em Cabo Verde casos de coronavírus, mas adianta que nenhum país está “blindado” a esta epidemia.

De acordo com o ministro, não existe no país casos deste surto que teve início na China, e diz esperar que não se venha a registar qualquer caso em Cabo Verde. “Estamos a trabalhar e a monitorizar todos os estudantes e não só, que vieram da China” avançou o governante à imprensa.

Conforme o mesmo já estão em Cabo Verde 57 alunos cabo-verdianos, mas admitiu que nos próximos dias poderão chegar mais ao país. Destes, frisou que 15 estão já no período terminal da quarentena domiciliária.

O ministro aclara que todos aqueles que já se encontram no país têm seguido de forma “escrupulosa” as recomendações do ministério da Saúde. “Todos estão bem e não há nenhum sintoma respiratória. Por isso descarto os rumores de suspeita de coronavírus em Cabo Verde”.

Para que tudo se mantenha dentro do previsto, Arlindo do Rosário afirma que, com a ajuda da população, todos vão trabalha para manter o país sem casos, mas que se houver casos terão de criar condições de detectá-lo o mais cedo possível.