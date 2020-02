San Gwann faz viagem extra para período de Carnaval

19/02/2020 00:19 - Modificado em 19/02/2020 00:19

O navio San Gwann, que assegura ligações marítimas pela Cabo Verde InterIlhas, vai realizar nos dias 21 e 22 de fevereiro viagens extras, para as ilhas de São Vicente, São Nicolau e Santiago, como forma de dar resposta ao escoamento de passageiros no período do carnaval.

A informação está na página da concessionária dos transportes marítimos CV InterIlhas, a qual adianta que no dia 21 de Fevereiro tem programado uma viagem extra na linha São Vicente/São Nicolau/Santiago e no dia 22, entre Santiago/São Nicolau/São Vicente.

A partida de São Vicente para São Nicolau, no dia 21, está prevista para às 10H30 com chegada prevista às 12H30. Depois o navio segue viagem às 13H30 de São Nicolau rumo ao porto da Praia, ao qual tem chegada marcada para às 18H30.

Já no dia seguinte em sentido inverso o navio arranca do Porto da Praia às 10H00 e tem chegada a São Nicolau marcada para às 16H00. Após uma hora de paragem na ilha de Chiquinho, o navio partirá rumo a São Vicente às 17H00, com desembarque marcado no Porto Grande às 19H00.

O navio San Gwann recorde-se, está em Cabo Verde alugado pela empresa para fazer face a ausência do Kriola que se encontra em reparações nos estaleiros navais da Cabnave.