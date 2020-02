Ryan Mendes marca o seu primeiro golo na Liga dos Campeões Asiáticos

O avançado internacional cabo-verdiano Ryan Mendes marcou na tarde desta terça-feira, 18, no empate a dois golos, frente ao Persépolis do Irão, o seu primeiro golo numa edição da Liga dos Campeões Asiáticos.

O Tubarão Azul de 30 anos, que se estreia este ano na maior prova de clubes do continente asiático, fez o gosto ao pé a passagem dos 45+1, quando o Al Sharjah perdia por 1-2.

De recordar que na primeira jornada o Al Sharjah de Ryan Mendes não teve sorte na deslocação a Arábia Saudita, tendo perdido por 1-0, frente ao Al Taawon de Heldon.

Com este empate a equipa de Ryan segue na terceira posição do grupo C, com um ponto, o mesmo que o Persépolis. O grupo é liderado pelo Al Taawon onde joga Heldon com 6 pontos, depois de conquistar a segunda vitória consecutiva, ao vencer o Al-Duhail do Qatar, por 2-0. Al-Duhail que é segundo classificado com 3 pontos.

Na próxima jornada, a terceira da fase de grupos o Al Sharjah desloca-se ao terreno do Al-Duhail, enquanto o Al-Taawon de “Nhuk” também tem saída programada para defrontar os iranianos do Persépolis.