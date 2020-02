“Kmêdeus” com estreia nacional em São Vicente

18/02/2020 23:58 - Modificado em 18/02/2020 23:58

O filme “Kmêdeus”, do realizador Nuno Miranda e produzido por Paulo Soulé, será exibido durante dois dias no Centro Cultural do Mindelo, em São Vicente.

Conforme anúncio da Kriolscope Filmes, o filme, que teve estreia mundial em janeiro durante o Festival Internacional de Cinema de Roterdam, Países Baixos, com lotação esgotada, tem estreia nacional está marcada para os próximos dias 27 e 29 de fevereiro.

Estão previstas três sessões, nomeadamente no dia 27 pelas 21H00, no dia 29 às 18H00 e às 20H00.

“Kmêdeus”, segundo o produtor Paulo Soulé, é uma figura de São Vicente. Uma personagem conhecida por muitos como “louco”, mas por outros como sendo um “grande artista” e este documentário debruça-se sobre essa linha ténue entre o ser “artista e louco”.

“Dançando sempre nessa linha ténue entre a loucura e a arte, como se interligam, a relação de “Kmêdeus” com a sociedade que testemunhou a sua existência e a relação de artistas e personalidades cabo-verdianos com este assunto”, disse Paulo Soulé, em declarações à Inforpress.

O documentário foi filmado de forma livre, entre entrevistas, trechos da peça de dança contemporânea feito pelo coreógrafo e dançarino António Tavares, imagens de arquivo da vida da cidade, tudo isso, “transpondo para o filme a ideia de um verdadeiro ensaio sobre o pensar de um louco mindelense”.

“António Tavares fez uma peça de performance excepcional baseada na vida e no mundo interior do ‘Kmêdeus’. Ele nos leva numa viagem pela sua cidade natal, Mindelo, as músicas e filmes da ilha e a celebração de seu carnaval anual. Torna-se, assim, uma busca pelos aspectos fundamentais de uma das comunidades crioulas mais antigas do mundo” lê-se na sinopse do filme.