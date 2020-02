Mãe veste filha de 9 anos de coelha da playboy e deixa que vários homens a violem

18/02/2020 15:56 - Modificado em 18/02/2020 15:56

Pormenores macabros das violações foram revelados em tribunal pela menina. Mulher enfrenta várias acusações por violação.

Foto: iStockPhoto

Uma mãe está a ser acusada de vestir a filha de apenas nove anos de coelha da Playboy e de ter permitido que vários homens a violassem. O caso, que está a ser julgado no Tribunal Distrital de Stockport, está a chocar a Austrália. Esta segunda-feira, durante a sessão de julgamento, soube-se que a criança foi violada pelos ‘amigos’ da mãe durante um ano, entre maio de 2014 e maio de 2015.

As violações só vieram a ser descobertas depois da menina ter escrito um bilhete ao psicólogo onde dizia que a mãe costumava “estar com os amigos que a tocavam de forma inadequada”. O homem apercebeu-se do possível caso de abusos e denunciou a mulher à polícia.

Mais tarde, a menina acabou por revelar às autoridades que a mãe um dia a despiu e que a vestiu com ‘roupa da Playboy’, segundo revela o Courier Mail. A mãe terá ainda dado bebidas para causar sonolência à menina.

A rapariga contou em tribunal que uma vez tinha acordado na cama, sem roupa, e que tinha um desconhecido em cima dela enquanto a mãe lhe segurava as mãos.

A rapariga contou ainda que nunca se tratavam dos mesmos homens e que a mãe andaria a pedir dinheiro para permitir os abusos.

A mãe enfrenta agora três acusações de violação, tratamento indecente e privação da liberdade. Em tribunal, declarou-se inocente.

Por CM