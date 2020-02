O SISTCEPP surge em São Vicente “devido a inoperância dos atuais sindicatos” – vídeo

18/02/2020 14:25 - Modificado em 18/02/2020 14:25

O antigo coordenador do Sindicato de Indústria, Agricultura, Comércio e Serviços Afins, SIACSA, diz que a criação do novo sindicato da Indústria, Serviços, Turismo, Comercio, Empresas Públicas e Privadas, SISTCEPP, veio no sentido de melhorar e mostrar uma outra visão do sindicalismo em São Vicente.

Jailson D’Aguiar, presidente eleito do sindicato, diz que o SISTCEPP foi criado devido a inoperância dos sindicatos na ilha no que tange à resolução dos problemas laborais de São Vicente.

Coordenador do SIACSA em São Vicente durante sete anos, D’Aguiar diz que o objetivo é tentar ficar mais próximo dos trabalhadores. No seu ponto de vista, os sindicatos estão afastados dos seus associados e com isso muitos já não acreditam nestas instituições.

Formado por 24 elementos e já com estatuto, o sindicato vai fazer a entrega destes na Direcção Geral do Trabalho, para pedir parecer jurídico.

Sobre a sua saída do SIACSA diz que em causa estão alguns problemas de entendimento entre a direcção e falta de apoio do presidente. “O SIACSA centra-se na capital e durante o tempo que estive ali não tive muito apoio”.

EC