AICE aumenta número de passageiros em janeiro

18/02/2020 13:55 - Modificado em 18/02/2020 13:55

Os aeroportos nacionais obtiveram um novo recorde de passageiros, em janeiro, sendo que o Aeroporto Internacional Cesária Évora (AICE), registou a maior taxa de crescimento, conforme dados da ASA. Estes apontam para um aumento de 11%, ou seja, mais de 720 passageiros por dia.

De acordo com a mesma fonte, passaram pelo AICE, em janeiro deste ano, 22.401 passageiros. Nos voos domésticos foram precisamente 13.141 e nos voos internacionais 9.260 passageiros.

Os números da ASA mostram que os aeroportos e aeródromos nacionais voltaram a registar um aumento de fluxo de passageiros. Este indica que foram movimentados em janeiro, 258.357 passageiros, seja em embarques, desembarques ou em trânsito a nível nacional.

Estes números evidenciam um crescimento nacional de 0,9%, face a janeiro de 2019. A nível internacional, o aumento do tráfego é de 1,5%, ou seja, mais 192.159 passageiros.

Quanto a aeronaves, o Aeroporto Cesária Évora registou 373 movimentos, o que assinala igualmente um aumento relativo ao período homólogo. O Aeroporto Amílcar Cabral, na ilha do Sal, o maior de Cabo Verde, registou no mês de janeiro um total de 121.836 passageiros, o que equivale um aumento homólogo na ordem de 3,1%. O Aeroporto Nelson Mandela, na cidade da Praia, capital do país, somou 53.525 passageiros e o da Boa Vista, registou em janeiro o movimento de 52.976 passageiros.