Edy Tavares conquista Copa do Rei pelo Real Madrid

17/02/2020 15:17 - Modificado em 17/02/2020 15:17

O basquetebolista internacional cabo-verdiano, Edy Walter Tavares, conquistou este domingo, 16, ao serviço do Real Madrid, a Copa do Rei ao vencerem o Málaga por 96-68.

Com esta vitória, a equipa do internacional cabo-verdiano conquista o seu 28.º troféu nesta competição.No final da partida, como em todos os jogos decisivos, Edy Walter Tavares, nascido na ilha do Maio, levou a bandeira nacional às costas durante todo o festejo.