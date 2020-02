Taça UFOA: Seleção cabo-verdiana inicia competição frente a Serra Leoa

17/02/2020 15:11 - Modificado em 17/02/2020 15:11

A seleção cabo-verdiana de futebol feminino, que participa pela primeira vez no Torneio da União das Federações Oeste Africana (UFOA), começa a competição no dia 25 de Fevereiro, com a sua congénere da Serra Leoa, seleção anfitriã.

De acordo com o sorteio realizado, o jogo inaugural frente a seleção da casa, relativo ao grupo A, terá início às 14h00 (horário local). Segue-se no dia 27 o embate com o Senegal e a 01 de Março é a vez de medir forças com a Guine Conacri, em jogo que encerra a fase de grupos.

Já o Grupo B é formado por Mali, Gâmbia, Libéria e Guine-Bissau.

A organização do UFOA 2020 divulgou o calendário oficial da prova que acontece de 25 de Fevereiro a 7 de Março na Serra Leoa, envolvendo oito seleções femininas de futebol.

Fase de Grupos

25 de Fevereiro

Serra Leoa vs Cabo Verde – 14h00 em Bo City

Guine Conacri vs Senegal – 16h30 em Bo City

26 de Fevereiro

Mali vs Gâmbia – 14h00 em Makeni Town

Libéria vs Guiné-Bissau – 16h30 em Makeni Town

27 de Fevereiro

Cabo Verde vs Senegal – 14h00 em Bo City

Serra Leoa vs Guine Conacri – 16h30 em Bo City

28 de Fevereiro

Mali vs Libéria – 14h00 em Makeni Town

Gâmbia vs Guiné-Bissau – 16h30 em Makeni Town

1 de Março

Senegal vs Serra Leoa – 16h00 em Bo City

Cabo Verde vs Guine Conacri – 16h00 em Makeni Town

02 de Março

Guiné-Bissau vs Mali – 16h00 em Bo City

Gâmbia vs Libéria – 16h00 em Makeni Town

Meias-finais – 4 de Março

Primeiro A vs Segundo B – 16h00 em Bo City

Primeiro B vs Segundo A – 16h00 em Makeni Town

Atribuição do terceiro lugar e final – 07 de Março

Jogo de atribuição do terceiro lugar 14h00 em Makeni Town

Final 16h30 em Makeni Town