Regional de Sub-17: Real Sociedade vence e segura liderança

17/02/2020 15:01 - Modificado em 17/02/2020 15:01

A equipa da Real Sociedade (Fernando Pó) goleou este fim-de-semana, em jogo a contar para a terceira jornada do Campeonato Regional de Futebol de Sub-17, a formação do Atlético de Pedra Rolada por 4-0 e continua na liderança isolada da prova.

Depois da goleada de 14-0 sobre o Corinthians na jornada passada, a formação da Real voltou a derrotar desta feita, a equipa do Atlético de Pedra Rolada, por 4-0, em jogo disputado no Campo Bitim.

Já o Cantareira, campeão em título, voltou às vitórias depois de na jornada anterior ter empatado sem golos com a formação do Batuque FC. Uma vitória por 2-0 sobre a Juventude mantém a equipa na segunda posição e na perseguição ao líder Real Sociedade.

O Geneva também não descola dos lugares da frente e não teve muitas dificuldades frente perante ao Corinthians impondo uma goleada de 5-0, em jogo disputado no Campo Bitim.

Por fim, o Batuque FC triunfou perante o Estoril com uma vitória de 4-2, o que leva os axadrezados a manterem perto do pódio. Realça-se que o Batuque tem ainda um jogo em atraso, referente a primeira jornada com a formação da Juventude.

Com estes resultados a Real Sociedade lidera com 9 pontos, seguida pelo Cantareira com 7, Geneva 6, Batuque 4 (-1jogo), Atlético Pedra Rolada 3, Juventude 3 (-1jogo). Estoril e Corinthians ainda não pontuaram.