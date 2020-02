Jogo entre Salamansa e Falcões do Norte adiado pela ARFSV

17/02/2020 01:55 - Modificado em 17/02/2020 01:55

O jogo que estava marcado para este domingo, 16, entre as formações do Salamansa e Falcões do Norte foi adiado pela Associação Regional de Futebol de São Vicente, em consonância com a FCF, devido à morte do treinador de escalões de formação do Falcões, Dani Abreu, óbito que ocorreu na sequência de um trágico acidente de viação ocorrido em Santo Antão.

Depois do pedido feito pela formação verde e branca de Chã de Alecrim para o adiamento deste jogo a contar para a 10ª jornada do Regional de São Vicente, as entidades competentes deram aval positivo ao pedido, pelo que o jogo, segundo informações recolhidas, deverá será disputado em data oportuna a marcar pela Associação Regional da ilha.

A escolha poderá recair no fim-de-semana de 22 e 23 de Fevereiro, onde não haverá jogos do campeonato regional, devido a paragem para a disputa da 2ª segunda eliminatória da Taça de São Vicente. Com Falcões isento desta eliminatória e já apurado para as meias finais por sorteio e Salamansa já fora desta competição, esta data poderá ser aproveitada para o acerto do calendário.

De salientar que Dani Abreu, que representou como jogador as formações do Batuque FC e Mindelense, e treinador da formação dos Falcões do Norte em escalões, faleceu na noite de quinta-feira, 13, em Santo Antão, após um acidente de viação, que resultou na morte de mais dois ocupantes da viatura onde este seguia.

O corpo de Dani juntamente com o seu colega Nak foram a enterrar na tarde do passado sábado, no cemitério de Nossa Senhora da Luz.