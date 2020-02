Segunda Divisão: Amarante travado pelo Ribeira Bote

17/02/2020 01:44 - Modificado em 17/02/2020 01:44

A formação do Amarante, líder isolado do Campeonato Regional da Segunda Divisão de São Vicente, foi derrotado na 6ª jornada, disputada este fim de semana, pelo Ribeira Bote por 0-1, não conseguindo assim dar sequência aos bons resultados dos últimos jogos.

Para decidir este que é tido sempre como um dos jogos grande de São Vicente, por colocar frente a frente duas equipas históricas da ilha, que militam agora na segunda divisão, bastou um golo do veterano avançado Dirceu, que também cimentou a sua posição na liderança dos melhores marcadores da ‘segundona’.

Um resultado importante para a equipa da Zona Libertada, que diminuiu a desvantagem pontual face ao Amarante de seis para três pontos. Já o Amarante não conseguiu dar sequência ao ciclo positivo de resultados e vê-se agora com dois e três pontos de vantagem sobre Calhau e Ribeira Bote, respetivamente.

A equipa do Calhau, depois de ter vencido na jornada passada o Ponta’Pom por 2-0, nesta jornada não teve capacidade suficiente para ultrapassar a formação do Corinthians, num jogo que não foi além de um empate a dois golos.

Já na outra partida desta jornada o São Pedro regressou as vitórias, depois de vencer o Ponta d’Pom por 2-0. Um resultado saboroso para a equipa da zona do aeroporto, que arrepia caminho para os da frente, enquanto que o Ponta continua na sua travessia pelo deserto.

Com estes resultados o Amarante lidera com 13 pontos, seguido no segundo lugar pelo Calhau com 11 pontos. Na terceira posição está o Ribeira Bote com 10 pontos, sendo o São Pedro quarto com 7 pontos e o Corinthians sobe à quinta posição com 5 pontos. O lanterna vermelha é o Ponta ‘Pom com 4 pontos.