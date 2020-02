Cabo Verde Airlines suspende rota entre a ilha do Sal e S. Salvador da Bahia

17/02/2020 01:26 - Modificado em 17/02/2020 01:27

A Cabo Verde Airlines justifica esta suspensão por tempo indefinido, a partir de 01 de Março, com a reestruturação com novos destinos, devido à expansão e lançamento de novos destinos em 2020 para a Europa e África.

De acordo com a Lusa, a companhia, privatizada em Março de 2019 e que sucedeu à estatal TACV, agora controlada por investidores islandeses liderados pela Icelandair, voa atualmente para o Brasil, além de Salvador, também para o Recife, Fortaleza e Porto Alegre, que “continuarão com as operações normais”.

“Todos os passageiros afetados por cancelamentos serão acomodados em voos de Recife ou Fortaleza. Os passageiros que não aceitarem as opções de acomodação terão direito ao reembolso total de suas passagens, de acordo com o plano de proteção de passageiros da empresa”, acrescentou a nota.

A imprensa do estado brasileiro da Bahia referiu nas últimas horas a possibilidade de Salvador perder a ligação da CVA e que elementos do governo estadual estavam a tentar negociar com a companhia a reversão da decisão, cita a agência de notícias.

A companhia garante ligações do arquipélago de Cabo Verde, com o ‘hub’ instalado na ilha do Sal, para Dacar, Lisboa, Paris, Milão, Roma, Boston, Washington, Lagos, além dos quatro destinos atuais no Brasil (Fortaleza, Recife, Salvador e Porto Alegre).