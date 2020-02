Ti Lis pescador mais antigo de Baía das Gatas com 92 anos recebe estátua em sua homenagem – Vídeo

A estátua também é uma homenagem aos pescadores de Baía das Gatas e Salamansa, numa iniciativa pensada e levada a cabo pela empresária Olívia Vieira como forma de prestigiar estes homens do mar que no dia a dia colocam em risco as suas vidas nas águas do país.

A obra executada pelo atelier Inter-art a está colocada num pedestal com o formato da ilha de São Vicente, tem 1,90 metros, feita com uma estrutura metálica de ferro e betão e acabamento em tonalidade de prata oxidada e está colocada num pedestal de um metro.