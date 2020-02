Mindelense, Batuque e Académica empatam e no pódio continua tudo na mesma

17/02/2020 00:34 - Modificado em 17/02/2020 00:34

A Académica do Mindelo empatou, este domingo 16, a duas bolas com a formação do Farense, não aproveitando assim da melhor forma o empate a um golo entre Batuque e Mindelense, no jogo de sábado, para alargar vantagem na liderança.

Depois do empate entre os Axadrezados de Alto Miramar e os Leões da Rua de Praia, no sábado, a equipa da “Micá” tinha uma grande oportunidade de aumentar para cinco pontos a distância para estas duas formações, mas um comprometedor empate a duas bolas frente ao Farense deixou tudo na mesma no pódio.

Na partida entre o Batuque FC e o Mindelense, nota para o golo mais rápido da prova, apontado por Gil do Batuque, logo à passagem dos 30 segundos de jogo. Pelo Mindelense foi Larry, (40 minutos) o autor do tento da igualdade.

Com este resultado a “Micá” tinha este domingo uma soberana oportunidade de aumentar o grande vantagem pontual, mas as aspirações dos comandados de Carlos Machado, esbarram-se na determinação e folêgo novo da equipa do Farense que dificultou e muito à vida ao actual líder do regional.

Prova disto é que os homens de Fonte Filipe saíram na frente do marcador logo aos 17 minutos de jogo, por intermédio de Djinkelly. Uma vantagem que viria a durar apenas 7 minutos, pois aos 24 minutos Dicá tratou de empatar as contas do marcador.

O Farense não se deixou abalar pelo golo sofrido e aos 34 minutos Stefan colocou de novo a formação de Dichinha na frente do marcador. Um resultado que viria a manter-se até aos 80 minutos, quando Dicá o homem golo da “Micá” nesta partida, empatou o jogo novamente, fixando o resultado final em 2-2.

Ainda nesta jornada nota de destaque para a goleada do Derby ao Castilho por 4-1. O Derby, agora comandado pelo técnico argentino Cespi, está numa verdadeira maratona na luta pela fuga lugares perigosos e conseguiu dar mais um grande passo neste sentido. Fufuco, Djone, Tchona e Camara foram os autores dos golos derbianos neste encontro, ao passo que Dennis marcou o tento de honra para os castilhianos.

O jogo entre o Falcões do Norte e Salamansa, devido a morte do treinador de escalões de formação do Falcões, foi adiado pela Associação Regional de Futebol da ilha.

Com os resultados verificados a Académica continua líder isolado com 19 pontos, seguida pelo Batuque e Mindelense com 16 pontos cada. Estas formações são seguidas pelo Farense, 13 pontos e Derby, Salamansa (-1jogo) e Castilho 12 pontos respetivamente. A fechar a tabela classificativa está o Falcões do Norte com apenas 3 pontos, mas com menos um jogo.