“Sentam Los Manos” é o novo single de Jenifer Solidade

17/02/2020 00:23 - Modificado em 17/02/2020 00:39

O novo single da cantora Jenifer Solidade, trás o ritmo carnavalesco mandinga, com influência afrobeat, segundo uma nota da produtora Harmonia.

“É a tradição mandinga, proveniente do arquipélago dos Bijagós que com cerca de oito décadas em São Vicente continua a agitar, ano após ano, a dinâmica do Carnaval do Mindelo. Bailarinos em desfile pelas ruas da cidade antecipam a festa nos domingos que a antecedem”, lê-se na nota.

A mesma nota informa que esta música, inspirada na história real de dois homens de Ribeira Bote, é também um alerta para o abuso do álcool e suas consequências nas épocas festivas ou fora delas.

Jenifer Solidade começou a cantar como profissional aos 18 anos, actuando em hotéis durante alguns anos.

Mais recentemente, vem participando em vários concertos com artistas consagrados da música de Cabo Verde, tendo também participado em discos como “Enkantod k’bo rosto” do alemão Swagato, “Canto de sereia” dos angolanos Felipe Mukenga e Filipe Zau, e “Bom Sinal” do jovem cabo-verdiano Dani Santoz, entre outros.

Depois de algum tempo a estudar música em Portugal, decide lancar o seu trabalho a solo, produzida musicalmente por Tito Paris.

Lançou o seu disco de estreia “Um Click”, em 2015, onde se revelou como autora de temas inéditos.