Futebol feminino: São Vicente dá cinco jogadoras para a seleção nacional

14/02/2020 17:31 - Modificado em 14/02/2020 17:31

A selecionadora nacional de futebol feminino, Nita Nédio, divulgou a lista das 20 convocadas para o Torneio da União das Federações Oeste Africana (UFOA), onde consta o nome de cinco atletas que militam em equipas do campeonato regional de São Vicente.

Das cinco atletas do campeonato regional de futebol de São Vicente o CS Mindelense, campeão regional, fornece quatro atletas, sendo elas, Yarin Mendes, Wendi Fonseca, Mara Santos e Dirvania Teixeira. Já Rosângela Ramos é a representante da equipa do Benz Táxi.

Nesta que é a sua estreia em provas internacionais, Cabo Verde integra o grupo A juntamente com as suas congéneres da Serra Leoa, Guiné Conacri e do Senegal.

O estágio da seleção, conforme a FCF, começa na próxima semana.

Lista das 20 convocadas:Rosangela Ramos (Benz Táxi); Yarin Mendes (CS Mindelense); Edna Monteiro (Seven Stars); Eleonora Mendes (Seven Stars); Ruth Duarte (Seven Stars); Melanie Fortes (FC Llana); Dara Centeio (Seven Stars); Sheila Goncalves (Seven Stars); Irlanda Lopes (Seven Stars); JoseaneFernandes (Seven Stars); Vânia Moreira (Seven Stars); Varsenia da Luz (Seven Stars); Wendi Fonseca (CS Mindelense); Mara Santos (CS Mindelense); Lariza Rodrigues (FC Llana); Silvania dos Santos (FC Llana); Daniela Levi (FC Llana); Neusa Fonseca (FC Dorense); Romina Rosário (FC Dorense) e Dirvania Teixeira (CS Mindelense).