Câmara Municipal de São Vicente esclarece o valor das obras de asfaltagem e renovação do alcatrão, no Mindelo – Vídeo

14/02/2020 13:40 - Modificado em 14/02/2020 13:40

O vereador responsável pela área de comunicação da edilidade diz que os dados sobre as obras de asfaltagem e renovação do alcatrão, no Mindelo, que o presidente da Comissão Política Regional (CPR) do PAICV em São Vicente, Alcides Graça faz referência, estão no Plano de Actividades e Orçamento da edilidade, disponíveis para quem quiser consultar.

Segundo Alcides Graça, o PAICV está preocupado com o valor dessas obras porque o vereador do Urbanismo, Rodrigo Rendall, falou num orçamento de 150 mil contos mas, a placa de adjudicação dessas obras ostenta 80 mil contos e o mapa de investimento em obras públicas municipais tem 110 mil contos.

Para Rodrigo Rendall, foi lançado um concurso público para asfaltagem no valor de 135 milhões de escudos, preço base para apresentação das propostas.

Diz que Alcides Graça não conhece os dossiers e fala sem fundamento.

E portanto, esclarece sobre a questão levantada.