Santo Antão: Acidente de viação na estrada que liga Janela/Porto Novo provoca três mortos e um ferido

14/02/2020 13:32 - Modificado em 14/02/2020 13:33

Um acidente de viação ocorrido na noite de ontem, na estrada Porto Novo/Janela, em Santo Antão, provocou três mortos e um ferido que se encontra internado no Hospital Baptista de Sousa em São Vicente.

Conforme informações recolhidas pelo NN, o acidente envolvendo uma viatura comercial, ocorreu já perto da cidade do Porto Novo, tendo dois dos quatro ocupantes, naturais de São Vicente, falecidos no local. Outro dos ocupantes da viatura acabaria por falecer no Centro de Saúde do Porto Novo, vítima dos ferimentos graves sofridos no acidente. Este jovem era natural de Berlim, no Porto Novo.

Já o condutor do automóvel, foi transferido ainda na noite de ontem para o Hospital Central Baptista de Sousa em São Vicente. Pelo que apuramos este encontra-se fora de perigo, pelo que deverá receber alta hospitalar ainda no dia de hoje.

Até ao momento de acordo com fontes policiais do Porto Novo, não se sabe as causas que estarão por detrás deste trágico acidente.