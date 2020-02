XII Jogos Desportivos da CPLP 2020: Cabo Verde já prepara participação em Timor Leste

14/02/2020 01:10 - Modificado em 14/02/2020 01:10

A Direção Geral dos Desportos e as federações desportivas das modalidades que irão participar nos XII Jogos Desportivos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), já preparam a participação do país, com enfoque para os pontos essenciais para a deslocação e participação da delegação de Cabo Verde no evento, que acontece este ano em Timor Leste.

Conforme a DGD, a Delegação cabo-verdiana será composta por uma vasta comitiva onde pontuam 54 atletas, 12 treinadores, oito árbitro, nove dirigentes de diversas modalidades, dois representantes do Ministério do Desporto, dois elementos da comunicação social e cinco agentes de saúde.

Como chefe de missão desta delegação foi designada a técnica da DGD, Rosária Rodrigues, e como chefe da delegação, Adelino Duarte, delegado da DGD na ilha de São Vicente.

Cabo Verde estará representado em todas as modalidades que compõem o repertório do certame, nomeadamente atletismo (masculino e feminino), atletismo para portadores de deficiência, basquetebol 3×3 (feminino), futebol (masculino), taekwondo (m/f), voleibol de praia (m/f), karaté (m/f), xadrez (m/f) e ténis (m/f).

De acordo com a mesma fonte, a equidade do género é outra questão a ter em conta e que por opção do Ministério do Desporto, as federações devem levar em conta o reforço da paridade na missão para os XII Jogos Desportivos da CPLP.

A mesma informa que a rota de deslocação já foi definida e que deverá ser Praia-Lisboa-Bali-Timor Leste, e nisso alerta a todas as federações que ao indicar os atletas que têm dupla nacionalidade deverão tratar, com a devida antecedência a questão dos documentos, pois estes deverão participar usando o seu passaporte cabo-verdiano.

Nestes XII Jogos Desportivos da CPLP, que se realizam de 12 a 22 de julho corrente, em Timor Leste, estima-se a participação de 878 pessoas, entre as quais 486 atletas, 108 técnicos, 81 oficiais, 45 apoios médicos, 18 chefes de delegações e vários órgãos de comunicação social dos países que integram a CPLP.