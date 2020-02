Carnaval 2020: Após críticas dos mindelenses Praça Nova fica livre de bancadas

Os preparativos para a festa do Carnaval continuam em São Vicente. Os trabalhos de montagem das bancadas para assistir ao Carnaval, arrancaram nesta semana, sendo que uma das novidades será a ausência de bancadas na Praça Amílcar Cabral (Praça Nova).

Com a estreia das bancadas no Carnaval 2018, implementadas pela LIGOC-SV, apenas a Rua de Lisboa e a Avenida Baltasar Lopes (antiga Rua Machado) receberam bancadas para o desfile do Carnaval, um dado que foi alterado no ano de 2019, com a introdução de bancadas na Praça Nova, que é normalmente um dos espaços preferidos da população para assistirem ao desfile carnavalesco.

Uma intenção, além da arrecadação de mais receitas, era dar mais uma opção às pessoas para poderem ver o Carnaval de forma cómoda, em vez de se amontoarem na berma dos passeios. Intenção essa que caiu por terra este ano muito devido às criticas que vieram dos mais variados setores da sociedade mindelense. A tradição venceu e a Praça Nova, este ano, viu-se livre das bancadas.

A retirada das bancadas na Praça Nova vai ter reflexo direto na diminuição das receitas, um dado que leva a direcção da LIGOC-SV a pedir ao público para sugerir outros locais para colocar novas bancadas, ou ainda a realização de um estudo que permita alterar o trajecto do desfile que, atualmente, passa pela Rua de Lisboa, Avenida Baltazar Lopes, Praça Nova e Avenida 05 de Julho.