Académica a olhar de cima o duelo entre Batuque e Mindelense

14/02/2020 00:22 - Modificado em 14/02/2020 00:22

Foto: Pitch Moreira

A jornada 10 do Campeonato Regional de Futebol em São Vicente, que se disputa neste fim-de-semana, poderá ser importantíssima para as contas do título na ilha. Esta tem como cabeça de cartaz o jogo entre Batuque e Mindelense, a disputar no sábado. Isto numa jornada onde a Académica enfrenta, no domingo, o Farense de Fonte Filipe.

O campeonato regional aproxima-se da sua recta final e qualquer percalço poderá significar o adeus à luta pelo título. É o caso do Batuque e Mindelense que dividem o segundo lugar, ambos com 15 pontos, menos três que a líder Académica, pois sabem que só uma vitória neste jogo, o segundo de sábado 15, dará folêgo para se manterem na perseguição ao líder.

Os axadrezados de Alto Miramar, depois da derrota com o Derby na jornada passada, hipotecaram e muito as aspirações da equipa no que diz respeito à luta pelo título regional. Se antes do duelo com os Dragões da Praça Estrela as coisas estavam de feição, estas mudaram quando o campeonato entra na sua recta final. Frente ao CS Mindelense, que já tem assegurado o bilhete para o Campeonato Nacional, somente a vitória interessa ao conjunto liderado por Nhá Cabra, isto se quiser manter a “Micá” sob pressão.

Por sua vez os Leões chegam a este jogo com a moral em baixo, depois do empate a uma bola frente ao Castilho, num regional, até agora, menos conseguido. Os encarnados levão um atraso de três pontos para o líder, com tal ainda não perderam a esperança no que toca a revalidação do título de campeão regional.

A Académica líder isolado da prova, com 18 pontos, entra em campo apenas no domingo, 16, às 14 horas, em jogo com o Farense que soma 12 pontos. À partida, um jogo também de elevado risco para a “Micá” que tem vem de uma sequência de resultados com muitos golos. Prova disto é que nos últimos três jogos, os comandados de Carlos Machado, marcaram por 12 vezes, sendo 10 para o campeonato e 2 para a Taça de São Vicente. Um cenário que mostra a boa fase por que passa a formação estudantil.

Do outro lado vai estar a formação de Fonte Filipe que, depois de um início desastroso continua a sua ascensão na tabela classificativa e reparte neste momento a 4ª posição com o Salamansa, com os mesmos 12 pontos.

A jornada arranca no sábado, 15, com o primeiro jogo do dia entre duas equipas que tentam fugir aos últimos lugares na tabela classificativa, Castilho (11 pontos) e o Derby (9 pontos). Já no domingo, 16, entram em campo para encerrar a jornada número 10, o Salamansa (12 pontos) e o Falcões do Norte (3 pontos).

Jogos e horários da 10ª Jornada:

Sábado 15; 14:00- Castilho x Derby e às 16:00-Batuque x Mindelense

Domingo 16; 14:00 – Académica x Farense e às 16:00- Salamansa x Falcões do Norte