Selecção Nacional de Futebol Feminino participa na Serra Leoa no Torneio UFOA

13/02/2020 14:17 - Modificado em 13/02/2020 14:17

Fonte: Inforpress

A selecção cabo-verdiana de futebol sénior feminino, vai participar na primeira edição do torneio UFOA (União das Federações Oeste Africana), que se realiza de 25 de Fevereiro a 07 de Março, na Serra Leoa.

Depois de ter arrancado em 2018 o projecto da selecção Nacional de Futebol Feminino, e de esta ter realizado o seu primeiro jogo no exterior, no ano passado com Guiné-Bissau, a selecção prepara para a sua internacionalização, pois vai participar no Torneio de UFOA de 25 de Fevereiro a 7 de Março na Serra Leoa.

Conforme a FCF o estágio da selecção está programado para começar no início da próxima semana.

Essa é a primeira edição do UFOA no futebol feminino e Cabo Verde, de acordo com o sorteio, ficou no Grupo A onde irá defrontar a Serra Leoa, Guine Conacri e Senegal. O Grupo B é formado por Mali, Gâmbia, Libéria e Guine-Bissau.