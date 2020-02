A direção certa? Pedido de casamento aparece no Google Maps

13/02/2020 00:52 - Modificado em 13/02/2020 00:52

Pedido de casamento foi feito num campo de milho, mas uma tia do noivo encontrou-o na aplicação da Google.

Um homem decidiu fazer um pedido de casamento menos dentro da caixa e, por isso, colocou-o num campo de milho. O que não contava é que aparecesse no Google Maps.

Sim, leu bem. Steffen Schwarz, um agricultor alemão de 32 anos de idade, usou uma máquina para fazer o romântico pedido num campo de milho. “Queres casar comigo?”, podia ler-se.

O homem depois convenceu a namorada a voar um drone sobre o campo de milho, situado em Huettenberg, na Alemanha central. Ela disse “sim”.

De acordo com a agência alemã dpa, citada pela AP, o facto de o pedido aparecer no Google Maps não foi intencional e só descobriu depois de uma tia, que mora no Canadá, lhe ter chamado a atenção para o facto.

Seja como for, o feliz casal vai dar o nó em Junho.

Por Notícias ao Minuto