Família de 16 pessoas foi fechada num quarto e queimada viva na Nigéria

13/02/2020 00:25 - Modificado em 13/02/2020 00:25

Várias pessoas foram mortas a tiro durante o ataque a uma aldeia. O ataque ainda não foi reivindicado.

Uma família de 16 pessoas foi fechada num quarto e queimada viva na sequência de um ataque numa aldeia no estado de Kaduna, na Nigéria, adianta a BBC.

Um número, para já, indeterminado de pessoas também foi baleado de forma fatal por dezenas de homens armados que atacaram a aldeia.

Outras habitações e veículos foram incendiados.

O ataque ainda não foi reivindicado, no entanto, esta região no norte da Nigéria é assolada pela presença de grupos criminosos e pela Ansaru, uma facção do grupo terrorista Boko Haram.

Por Notícias ao Minuto