Carnaval Espontâneo 2020: Prémio Kakoi vai ser novamente atribuído pelo MCIC

13/02/2020 00:01 - Modificado em 13/02/2020 00:01

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Centro Nacional de Artesanato e Design, vai atribuir novamente o prémio Kakoi aos grupos de animação do Carnaval mindelense.

O prémio Kakoi, que já vai na sua 5ª edição, tem como objectivo avaliar e premiar grupos e pessoas individuais que se destacam pela sua capacidade criativa e originalidade – demonstradas durante o desfile do carnaval de São Vicente.

O Prémio Kakoi dá ênfase ao carnaval espontâneo e é considerado um elemento diferenciador da festa em São Vicente, sobretudo, pela capacidade criativa e originalidade das pessoas, que no dia do carnaval se metamorfoseiam e criam objectos/peças dignos de admiração.

Os sete elementos que compõem o júri vão ter um leque de critérios de avaliação e vão basear-se entre outras coisas na criatividade, presença, e mensagem transmitida, e vão estar dispersos por diversos pontos da baixa da cidade do Mindelo, das 14h30 às 18 horas, do dia 25 de fevereiro, para proceder à avaliação e consequente atribuição dos prémios de primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar para grupos e três prémios individuais.

Em termos dos prémios a atribuir aos grupos, o primeiro classificado irá receber a quantia de 40 mil escudos, o segundo recebe 30 mil escudos, o terceiro a quantia de 20 mil escudos e por fim ao quarto classificado cabe 10 mil escudos.

Já na categoria de prémios individual o primeirolugar receberá o montante de 20 mil escudos, o segundo 10 e o terceiro classificado 5 mil escudos.

Por fim, será entregue o prémio simbólico de uma estatueta feita a partir da figura de Kakoi, focado em chamar mais pessoas a participar na festa do Rei Momo 2020.

O nome Kakoi foi atribuído em homenagem a uma das figuras que mais marcou o Carnaval do Mindelo no seu estilo artesanal e figura singular do Carnaval Mindelense – que faz parte da memória comum dos sanvicentinos, com os critérios de, criatividade, originalidade, presença, mensagem e reacção do público.

Os prémios do Carnaval Espontâneo são entregues no dia 26 de fevereiro, em frente ao Centro Nacional de Artesanato e Design situado na Praça Nova.