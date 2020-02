Atraso no arranque do Campeonato Regional de Futebol de Santiago Norte poderá condicionar grupo B do Campeonato Nacional

12/02/2020 23:51 - Modificado em 12/02/2020 23:51

A cerca de dois meses do arranque do Campeonato Nacional de Futebol, edição 2019/20, as provas na região desportiva de Santiago Norte ainda não arrancaram e até então não há datas concretas para o seu começo. Esta região desportiva divide o Grupo B com um dos representantes de São Vicente, assim como de Santo Antão Norte e Brava.

Conforme a direção da Associação Regional de Futebol de Santiago Norte (ARFSN), a demora no arranque da temporada na maior região desportiva do país deve-se as dívidas que a ARFSN tem com os árbitros, dívida essa estimada em 1.090 contos.

A FCF tem previsto para 05 de Abril o término de todos os Campeonatos Regionais do país, o que poderá deixar sem margens de manobras a ARFSN para a realização do respectivo campeonato.

Com isto as pretensões da FCF poderão ficar beliscadas, pois este grupo B, poderá ficar somente com 3 equipas, das regiões desportivas de São Vicente, Santo Antão Norte e Brava e que forçará a uma reformulação do calendário.

De frisar que neste momento, a Académica do Mindelo e o Batuque estão numa luta por um lugar de acesso ao Campeonato Nacional de Futebol, onde já está o CS Mindelense (campeão nacional).