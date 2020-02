Alto Bomba será alvo de intervenções no âmbito do “Projeto Pintura”

12/02/2020

A zona de Alto Bomba, em Monte Sossego, no âmbito do Programa de Requalificação Reabilitação e Acessibilidades (PRRA), está englobada dentro do “Projeto Pintura” que consiste em mudar as cidades com o propósito de retirar o manto cinza de alguns bairros do país.

O projeto que visa dar cor aos bairros reabilitados do país foi reforçado, esta quarta-feira, entre a Cooperação Portuguesa e o Governo com a assinatura de um protocolo de financiamento na ordem dos 90.000 Euros e terá a duração de 1 ano.

O Alto da Bomba é uma das zonas escolhidas para serem contempladas porque, segundo a ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, irá permitir consolidar o que está a ser feito “em matéria de requalificação urbana” e que recebe neste momento o projecto “Outros Bairros”.

Eunice Silva certificou que Cabo Verde, “tem muita diversidade, muitas encostas” e se conseguir melhorar o seu rosto “seria muito bom para o país, para a autoestima enquanto cabo-verdianos que somos”.

O objetivo é mudar a imagem dos bairros que são um “manto cinza”. O investimento global do projeto é mais de 3 milhões de euros.

Para a Embaixadora de Portugal em Cabo Verde, Helena Paiva, a requalificação do espaço público, mais do que a reabilitação física de edifícios e equipamentos, “tem igualmente o mérito de promover a qualidade de vida dos residentes e visitantes”.

De realçar que de acordo com a ministra Eunice Silva, a Rua da Praia de Gi, em Santo Antão, junta-se a Alto Bomba, nas intervenções de pintura, que se seguem à reabilitação ao abrigo do PRRA.