Marco Bento desvaloriza as críticas do Grupo Carnavalesco de Monte Sossego em relação ao sorteio do Carnaval 2020

12/02/2020 23:26 - Modificado em 12/02/2020 23:26

Foto: Inforpress

Marco Bento, presidente da LIGOC-SV, garante que a posição assumida pelo Grupo Carnavalesco de Monte Sossego, de que o último classificado de 2019 é que deveria ser o primeiro a desfilar este ano, não consta dos estatutos da Liga e nem do regulamento do desfile.

A posição do líder da LIGOC-SV vem na sequência das críticas feitas pelo grupo de Monte Sossego em relação ao sorteio para o desfile oficial do dia 25 de fevereiro, em que o grupo defende que ficou decidido, em reunião do Conselho Deliberativo, antes do desfile do ano passado, que o último classificado do Carnaval 2019 seria ser o primeiro a desfilar este ano.

Marco Bento, em declarações a Rádio Pública, explica que os grupos optaram por colocar a votação a opção por sorteio e de que não há “nenhuma regra” que o diga que o último classificado de 2019 é que seria o primeiro a sair este ano.

“Isso era uma decisão que tinha de vir do Conselho Deliberativo. O conselho enviou-nos uma decisão que o último é que sairia em primeiro. Só que há uma variável, o facto de o Vindos de Oriente retornar à competição e essa decisão da mesa plenária foi a votação para um sorteio geral” assegurou.

Recorda-se que de acordo com o sorteio do realizado pela LIGOC-SV ficou estabelecido que, Flores de Mindelo será o primeiro grupo a desfilar no dia 25 de fevereiro, seguida de Cruzeiros do Norte, Monte Sossego, Vindos do Oriente e Estrelas do Mar.