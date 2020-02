Sport Bootcamp lança segunda edição na cidade da Praia

A Associação Business Incubation Center (BIC), em parceria com o Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), lançam a segunda edição do Sport Bootcamp. O evento acontece na Praia de 29 de fevereiro a 8 de março de 2020, na sede da BIC, em Palmarejo. As inscrições foram abertas no início desta semana e decorrem até o dia 25 de fevereiro.

O Sport Bootcamp é um concurso de produtos/serviços inovadores que podem ser adaptados à indústria desportiva e tem como objectivo estimular uma mentalidade empreendedora, a fim de impulsionar a mudança voltada para o empreendedorismo e inovação na indústria do desporto. Tem como público-alvo empresários com pelo menos um ano efectivo no mercado e com um projecto inovador e adaptável ao sector desportivo.

A primeira edição do evento decorreu de 8 a 14 de junho de 2019, na ilha do Sal, associado aos Jogos Africanos de Praia e contou com a participação de oito projectos empresariais, sendo cinco do Sal, dois de S. Vicente e um de Santiago.

Os cinco promotores do Sal tiveram acesso a um programa de aceleração, que lhes permitiu ganhar melhores competências de gestão e organização do negócio e ainda formalização das suas ideias.

A Associação Business Incubation Center, BIC, com sede na Praia, é uma instituição cuja visão é ser parceiro de referência no apoio ao empreendedorismo e desenvolvimento empresarial.

Por sua vez o Comité Olímpico Cabo-verdiano tem cada vez mais desenvolvido projectos, que pretendem dar a estruturas e individualidades desportivas uma visão alargada das oportunidades para a criação de condições voltadas à sustentabilidade própria. Assim, este projecto surge no seu âmbito de apoiar o desenvolvimento do desporto nacional.