Boa Vista recebe conferência “FCF Comunica”

12/02/2020 15:08 - Modificado em 12/02/2020 15:08

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), promove no Centro da Juventude da ilha da Boa Vista, nesta quinta-feira, 13, o “FCF Comunica”, que é um conjunto de debates a serem desenvolvidos a nível de cada região desportiva, sob os mais variados aspetos ligados ao desenvolvimento do futebol.

Conforme a Federação Cabo-verdiana de Futebol, Gerson Melo, membro da direção, irá apresentar o projecto do novo quadro competitivo nacional, num debate que será moderado por Paulo Santos, também membro da direção da FCF, e é realizado em parceria com a Câmara Municipal da Boa Vista.

Este debate, na sequência das recomendações do Congresso de Futebol realizado no ano passado, é o quarto realizado pela FCF, depois de Santiago Sul, Sal e São Vicente e contará com as presenças dos selecionadores nacionais de futebol, Pedro Leitão “Bubista” e Silvéria Nédio, sendo que está também é selecionadora nacional de futebol de praia.