Mestre Internacional Mariano Ortega é o novo Director Técnico Nacional de Xadrez

12/02/2020 00:58 - Modificado em 12/02/2020 00:58

A Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX) avança que assinou com o Mestre Internacional Mariano Ortega um acordo para que passe a ser o Director Técnico Nacional (DTN) da modalidade em Cabo Verde.

Foto: Federação Cabo-verdiana de Xadrez

O Mestre Internacional Mariano Ortega, bicampeão regional do Sal nas partidas rápidas e semirrápidas, de acordo com a Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX), assumirá as funções de selecionar os atletas a incluir em todas equipas que venham a representar o país (seleções nacionais).

Ortega também terá por missão elaborar e executar o plano de treinos e preparação das seleções nacionais e dos atletas, indicados pela FCX, que a nível individual venham a representar o país, como também definir, em conjunto com a direcção da FCX, a composição dos restantes elementos a incluir nas equipas nacionais.

“Efectuar a prospeção de atletas e identificar eventuais talentos a serem objecto de atenção particular para maior desenvolvimento desportivo. Colaborar na formação de professores e monitores e no desenvolvimento desportivo dos atletas nos diversos clubes nacionais e elaborar, no início de cada ano, um plano de atuação a ser discutido e aprovado pelo corpo diretivo da FCX” são as também funções a serem desempenhadas por Mariano Ortega.

De salientar que o Mestre Internacional de Xadrez – FIDE, Mariano Ortega, vive na ilha do Sal desde 2016, tendo já participado em torneios internacionais em vários países. Além de Cuba, a sua terra natal, também participou em torneios no México, na Venezuela e em Espanha.