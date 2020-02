CV Interilhas reafirma que o navio Chiquinho BL é novo

12/02/2020

A CV InterIlhas, concessionária do transporte marítimo de passageiros, veículos e carga nas ligações entre as ilhas de Cabo Verde, esclareceu esta terça-feira que o navio da companhia “Chiquinho BL”, que já se encontra em São Vicente, é um “navio totalmente novo” construído nos estaleiros de Busan, Coreia do Sul e adquirido pela CV InterIlhas.

A reação da companhia chega após algumas dúvidas colocadas quanto ao ano de fabrico da embarcação, isto devido aos sinais de ferrugem que aparenta e de estar neste momento em doca seca, antes da viagem inaugural a realizar-se na próxima semana.

Através do seu site oficial a empresa esclarece que a embarcação, que neste momento está na Cabnave e que custou cerca de 7 milhões de euros, é um “navio totalmente novo” construído nos estaleiros de Busan, Coreia do Sul e adquirido pela CV Interilhas.

Mais adiante, a CV Interilhas aponta que os sinais de ferrugem são “marcas normais de oxidação” que resultaram do vento e das vagas enfrentadas pelo navio na viagem entre a Coreia do Sul e Cabo Verde. “Foram mais de 12 mil milhas percorridas, o que equivale a um ano de operações na linha São Vicente/Santo Antão” lê-se na mesma publicação.

Sobre a preocupação dos utentes sobre o porque do navio estar em doca seca, a CV InterIlhas salienta que o navio aguarda pela conclusão da troca de bandeira e pela inspeção do Instituto Marítimo Portuário (IMP).

“A viagem inaugural está prevista para 16 de fevereiro” escreve a mesma fonte, alterando assim a data anteriormente prevista de 18 para 16 deste mês.

O navio, com capacidade para 430 passageiros e 50 veículos, que vem reforçar a rota entre São Vicente e Santo Antão, recorda-se chegou ao cais do Porto Grande no Mindelo no passado 28 de Janeiro.