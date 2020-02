Morna vai ser homenageada na 12ª edição do Kriol Jazz Festival – “Edição especial”

12/02/2020 00:05 - Modificado em 12/02/2020 00:05

Agendado para os dias 11, 16, 17 e 18 de Abril, na Cidade da Praia, o Kriol Jazz Festival 2020 irá homenagear a Morna Património Imaterial da Humanidade.

O vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia, António Lopes da Silva, diz que o festival vai continuar na mesma linha de acção dos anos anteriores, dentro da evolução do jazz moderno, que é um festival que promove a música crioula de Cabo Verde e a música internacional, dentro do conceito de fusão do jazz de actualidade.

O autarca, assegura que este ano será especial e de “muita qualidade”, e que este ano, o bairro de Achada Grande Frente será contemplado com o festival “kriol zona”, tendo em conta que a comunidade tem promovido e desenvolvido “projectos muito interessantes” a nível cultural.

O vereador explicou que a ideia é fazer com que a Praia seja um centro cultural de “excelência” e capital cultural de Cabo Verde, mas sublinhou que para tal será necessário o envolvimento de todos os municípios, de modo a levar o festival a outras paragens.

Por seu turno, o director do evento, Djô da Silva, explicou que este ano o festival, que irá acontecer pela primeira vez na ilha do Sal, irá decorrer em simultâneo com o da Praia, sendo que dois dos artistas vão actuar nos dois eventos.

“Sempre fizemos questão de levar o kriol jazz às outras ilhas, mas as câmaras têm tido ainda alguma resistência, mas pela primeira vez apareceu a câmara do Sal que se mostrou interessada e penso que o festival no Sal será muito interesse porque tem um grande público de turistas que estão acostumados com festivais de jazz”, referiu.