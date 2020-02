Vagny eleito melhor atleta da cidade de Nancy em 2019

11/02/2020 15:40 - Modificado em 11/02/2020 15:40

O avançado internacional cabo-verdiano, Vagner Dias “Vagny”, que milita no ASNL Nancy, da segunda liga francesa, foi agraciado na noite desta segunda-feira com o troféu de melhor atleta da cidade de Nancy, na França, em 2019.

O atleta que se encontra em período de recuperação de 4 meses, após a grave lesão sofrida no início do mês de Dezembro de 2019, em jogo frente ao Paris FC a contar para Ligue 2, disputou no ano 2019, 34 jogos, tendo marcado 14 golos e feito quatro passes para golos.

De frisar que o extremo Vágner Gonçalves “Vagny” foi considerado o melhor jogador do mês de Março da Ligue 2 (II liga francesa de futebol), pelo Sindicato dos Futebolistas Profissionais da França (UNFP), depois de um grande arranque de época.

Numa altura que o jogador que leva sete golos marcados no campeonato, está prestes a regressar de lesão, a equipa ocupa a modesta 9ª posição com 33 pontos, já longe dos lugares que subida à Ligue 1. Nascido na ilha de São Vicente, Vagner já jogou pelo Batuque, Gil Vicente de Portugal, e FC Azurri da Suíça.