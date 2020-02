Bill Gates encomendou super-iate de 588 milhões de euros movido a hidrogénio

11/02/2020 01:45 - Modificado em 11/02/2020 01:46

O novo iate luxuoso de Bill Gates, o segundo homem mais rico do mundo, vai chamar-se Aqua e custa uns impressionantes 588 milhões de euros.

Este é o primeiro “super-iate” movido a hidrogénio do mundo e vai contar com cinco decks e espaço para 14 convidados e 31 elementos de tripulação. Com 112 metros de comprimento, o Aqua do fundador da Microsoft terá uma piscina infinita, um heliporto, um ginásio e até um spa.

Construído pelos holandeses da Sinot, este iate de luxo conta com dois tanques de 28 toneladas, selados a váculo, cheios de hidrogénio líquido. Ainda assim, e de acordo com o Sunday Telegraph, o Aqua também vai contar com uma alternativa diesel a bordo, culpa da escassez de estações de reabastecimento de hidrogénio que ainda se verifica.

Apesar das dimensões impressionantes, este “monstro” dos mares será capaz de viajar durante 6 mil quilómetros sem abastecer e a uma velocidade máxima de 32 km/h.

Este “super-iate” promete não deixar ninguém indiferente assim que entrar na água, mas esse momento ainda está algo distante, é que a data de conclusão do projecto só deverá acontecer em 2024. Resta-nos esperar…