Número de mortos pelo novo coronavírus sobe para 1013

11/02/2020 01:02 - Modificado em 11/02/2020 01:02

Existem 42.729 casos confirmados de pessoas infetadas com coronavírus um pouco por todo o mundo.

O número de mortos pelo novo coronavírus subiu, esta segunda-feira, para 1013, mais 105 do que no domingo, informa o mais recente relatório da Comissão de Saúde da Província de Hubei.

A maioria das mortes (1011) ocorreu na China Continental, apenas duas ocorreram fora desse território, em Hong Kong e Filipinas.

Segundo o mesmo relatório são agora 42 760 as pessoas infetadas no país, mais 2589 que ontem.

O balanço ultrapassa o da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), que entre 2002 e 2003 causou a morte a 774 pessoas em todo o mundo, a maioria das quais na China, mas a taxa de mortalidade permanece inferior.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais de 350 casos de contágio confirmados em 25 países. Na Europa, o número chegou no domingo a 39, com duas novas infeções detetadas em Espanha no Reino Unido.

Notícias ao Minuto