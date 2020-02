ICIEG e VERDEFAM iniciam projeto para promoção da Saúde Sexual e Reprodutiva de mulheres e jovens meninas em Cabo Verde

O Instituto Cabo-verdiano para Igualdade e Equidade de Género, ICIEG, em parceria com a Associação Cabo-verdiana para a Proteção da Família, VERDEFAM, iniciam o projeto “Programa de Apoio para promoção da Saúde Sexual e Reprodutiva de mulheres e jovens meninas em Cabo Verde”.

De acordo com o ICIEG, o projeto que é financiado pela CEDEAO, tem como objetivo ampliar o conhecimento das mulheres e meninas, a nível nacional, no domínio da saúde sexual e reprodutiva, aumentar a realização de exames clínicos e diagnósticos nas áreas da saúde sexual e reprodutiva, particularmente para as mulheres e meninas das comunidades do interior do país e das localidades periféricas e realizar uma ampla Campanha Nacional de Promoção da Saúde Sexual e Reprodutiva.

Por outro lado, segundo a mesma fonte, será realizado um conjunto de ações de formação e capacitação no domínio da saúde sexual e reprodutiva junto de professores, pais e educadores, associações comunitárias, jornalistas, associações de pais e líderes comunitários. Pretende ainda reforçar as capacidades das entidades e serviços que atendem as mulheres deficientes, assim como portadoras do VIH/Sida.