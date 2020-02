Prisão Preventiva para dois indivíduos suspeitos de tráfico de drogas

Um dos casos refere-se a uma detenção numa residência em Santa Maria, no sábado, 08. Durante o cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão, a Policia Judiciária apreendeu uma certa quantidade cocaína pelo que deteve, em de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 23 anos, a quem é imputado a prática de um crime de tráfico de drogas de alto risco.

O detido foi presente, este domingo, 09, ao Tribunal da Comarca do Sal, que lhe aplicou com medida de coação a prisão preventiva.

Também ficou em prisão preventiva, na ilha do Sal, um indivíduo do sexo masculino, de 32 anos, detido, na sexta-feira, 07, fora de flagrante delito, na localidade de Preguiça para efeito de alteração das medidas de coação.

O indivíduo, a quem é imputado a prática de um crime de tráfico de drogas de alto risco, não vinha cumprindo com as medidas determinadas pelo juiz, aquando do primeiro interrogatório judicial, ocorrido, no passado dia 13 de setembro de 2019.