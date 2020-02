Falcões do Norte apurado, por sorteio, para as meias-finais da Taça São Vicente

10/02/2020 23:54 - Modificado em 10/02/2020 23:54

A equipa dos Falcões do Norte, da 1ª divisão, fica qualificada para as meias-finais da Taça São Vicente em futebol, ditou o sorteio da segunda eliminatória que se realiza a 22 de fevereiro .

Com mais este apuramento para as meias-finais, a formação de Chã de Alecrim, finalista vencida da edição da época passada, assegura a segunda meia-final consecutiva através do sorteio.

O sorteio realizado pela Associação Regional de Futebol de São Vicente, referente à 2ª eliminatória, contempla os jogos Mindelense-Farense, Académica-Amarante (2ª divisão) e Calhau (2ª divisão)-Batuque FC. O horário dos jogos ainda não foi definido pela ARFSV.

Os jogos das meias-finais, onde já se encontra o Falcões do Norte, disputam-se no dia 14 abril.

A final da Taça São Vicente está agendada para o dia 04 de março.

Devido à disputa desta 2ª eliminatória da Taça, o campeonato regional sofre um interregno no fim-de-semana de 22 e 23 e será retomado no fim-de-semana 29 e 01 de março.