MCIC apoia grupos carnavalescos de São Vicente com cinco mil contos

10/02/2020 23:33 - Modificado em 10/02/2020 23:33

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) disponibilizou aos grupos carnavalescos de São Vicente o montante de cinco mil contos. O valor que será colocado à disposição da LIGOC-SV, enquadra-se no projecto Carnaval Factory 2020.

De acordo com o Ministério da Cultura, os grupos de carnaval de São Vicente e São Nicolau vão ter o financiamento de 7.400 contos, o que terá um papel relevante na dinamização cultural, social e económica destas ilhas.

Os cinco mil contos, conforme a mesma fonte, são atribuídos aos grupos de São Vicente, através da Liga Independente dos Grupos Oficiais e será depois distribuído aos cinco grupos oficiais da ilha: Vindos do Oriente, Cruzeiros do Norte, Monte Sossego, Flores do Mindelo, Estrelas do Mar, e ainda ao grupo Escola de Samba Tropical que abrilhanta as ruas de Mindelo na segunda-feira que antecede o dia de Carnaval. Um montante equivalente a 830 contos por grupo.

Já os grupos de São Nicolau: Copa Cabana, Estrela Azul e Brilho da Zona, vão receber a quantia de 800 contos cada de financiamento do MCIC. Um apoio que segundo o ministério é “crucial a consolidação deste incentivo, visando a distribuição de renda aos grupos e classes sociais envolvidos, o que contribuirá para a transformação da cultura em fonte de rendimento e factor de afirmação de Cabo Verde no mundo”.