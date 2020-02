Regional de Sub-17: Real Sociedade aplica goleada das antigas ao Corinthians e assume liderança isolada

10/02/2020 15:39 - Modificado em 10/02/2020 15:39

A equipa da Real Sociedade goleou este fim-de-semana, em jogo a contar para segunda jornada do Campeonato Regional de Futebol de Sub-17, a formação do Corinthians por 14-0 e assumiu a liderança isolada da prova.

Perante uma formação que não apresentou muitos argumentos para se opor à força do adversário, o resultado não poderia ser de forma diferente, terminando com uma goleada pouco habitual no futebol. Depois de vencer na jornada inaugural o Geneva por 2-3, a Real volta a amealhar assim mais três pontos e salta para a liderança isolada da competição.

Já o Cantareira, campeão em título, não foi além de um empate sem golos com a formação do Batuque FC, num jogo onde não faltaram oportunidades de golo, com as mais flagrantes a pertencerem à formação de Monte Sossego. Este jogo marcou a estreia do Batuque na prova, isto depois do jogo com a Juventude, referente à primeira jornada, ter sido adiado.

A Juventude também entrou com o pé direito na prova ao vencer o Estoril por 1-3. Com esta vitória a equipa conseguiu os seus primeiros três pontos na prova, ao passo que o Estoril somou a sua segunda derrota consecutiva.

A fechar a jornada o Geneva goleou a equipa do Atlético de Pedra Rolada por 4-1, alcançando também os seus primeiros três pontos na prova. Por sua vez, o Atlético depois de vencer o Corinthians por 2-0, somou a primeira derrota na prova.

Com estes resultados a Real Sociedade passa a liderar com 6 pontos, seguida pelo Cantareira com 4, Geneva 3, Atlético Pedra Rolada 3, Juventude 3 (-1jogo), Batuque 1(-1jogo), ao passo que Estoril e Corinthians ainda não pontuaram.