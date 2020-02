Beto Diogo apresenta exposição “Do Lixo à Arte – Reciclagem Sustentável”

10/02/2020

“Do Lixo à Arte – Reciclagem Sustentável”, para sensibilizar, através da reciclagem, transformar lixo em arte, mas também alertar o público e as autoridades para os perigos resultantes da poluição ambiental, é o tema da nova exposição do artesão Beto Diogo, patente de hoje a 14 de fevereiro em Santa Catarina de Santiago Norte.

O projeto “Do Lixo à Arte – Reciclagem Sustentável”, que se baseia na criação de pequenos modelos de embarcações, é fruto de restos de materiais reciclados e utilizados nas produções para os transformar em elementos de decoração, dando utilidade àquilo que, por norma, tem por destino o lixo.

O ato de abertura, segundo uma nota de imprensa, contará com um momento cultural, juntando pela voz e pela música Marlici, David Rocha, Romeu di Lurdis e Dulce Sequeira, entre outros. A apresentação está a cargo do cantor e ativista cultural Zé di Tcharku.

Beto Diogo, ativista cultural e artesão, é natural da ilha de São Vicente, mas reside desde há duas décadas na cidade de Assomada, em Santa Catarina, onde tem ateliê e vem desenvolvendo vários projetos, quer na produção de artesanato, seja no domínio da formação.

Artesão de profissão desde 2011, fundador do “Atelier Beto Diogo”, mentor do projeto Artes em Cabedal e ambientalista, Beto Diogo usa a sua arte para promover a reciclagem, transformando o lixo em arte. Um projeto que pretende desenvolver, em particular, no domínio da formação, em parceria com câmaras municipais e outras instituições de Cabo Verde, com quem, aliás, foi construindo parcerias ao longo dos anos.