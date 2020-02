Câmara Municipal de São Vicente lança concurso para construção de ciclovia Av. Manuel de Matos-Ribeira de Julião

A edilidade mindelense já fez saber que lançou o concurso público para a execução de uma ciclovia pedestre no sentido Avenida Manuel de Matos – Ribeira de Julião, que está aberto a todas as empresas nacionais, pelo que as propostas deverão ser apresentadas até o dia 05 de Março, na Secretaria de Expediente da autarquia.

A pretensão da autarquia mindelense foi divulgada na sua página oficial do Facebook, explicando que o concurso é aberto a todas as empresas nacionais que reúnam os requisitos necessários em termos de idoneidade, capacidade técnica e financeira, e experiência comprovada na execução de requalificação urbana, arranjos urbanísticos e pavimentos de natureza diversa.

Nesta senda, refere que para participar no concurso, estas terão de adquirir o programa na secretaria da autarquia, pelo montante de 20 mil escudos em dinheiro ou cheque visado a favor da Câmara. O concurso comporta quatro fases: a abertura do concurso, apresentação das propostas, abertura e avaliação das mesmas e adjudicação e assinatura de contrato com a empresa vencedora, respeitando os critérios constantes no Caderno de Encargos.

No entanto a edilidade esclarece que a proposta mantém-se validas por um período de 90 dias a contar da data limite para a sua entrega.

A sessão pública de abertura das propostas terá lugar no dia 06 de Março de 2020, pelas 10h00, na Sala de Reuniões da Câmara.

Informações e pedidos de esclarecimento adicionais poderão ser obtidos na Gabinete do Vereador de Obras Públicas no edifício dos Paços do Concelho.