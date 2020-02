CM do Porto vai apoiar na recuperação dos bairros e também na preservação do património histórico

7/02/2020 00:38 - Modificado em 7/02/2020 00:38

De visita a alguns bairros da ilha e à Academia de Música Jotamont, para conhecer in loco, a questão habitacional, o presidente da Câmara Municipal do Porto, Portugal, que está em Cabo Verde a convite da ministra das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação, a sua equipa vai ajudar, o país, com a assinatura do acordo, no aconselhamento e também trazer a experiência da sua cidade a nível da reabilitação e habitação social.

“O Porto é de longe a cidade portuguesa com mais habitação social, e por isso vamos trabalhar no quesito de aconselhamento das políticas de Cabo Verde neste aspeto e as questões de património histórico”, descreve Rui Moreia, relembrando que neste momento o centro do Porto é uma das mais atrativas a nível turístico em Portugal.

A atracação dos centros históricos é uma das áreas onde a cidade está disposta a partilhar a sua experiência e colaborar onde for possível, através deste protocolo.

Por seu lado, Augusto Neves diz que o apoio por parte de Portugal, na questão da recuperação dos bairros, como o projetos “Outros Bairros” da edilidade e do governo, que visa reduzir e corrigir o curso das águas das chuvas, drenagem e calcetamento de forma a promover uma melhoria nos bairros, vai de acordo com a larga experiência que o Porto tem na área.

“Juntos podermos melhorar este nosso trabalho que será feito em vários bairros, que teve início em Alto Bomba, segue para Covada e outros”.

A ideia desta cooperação é também a experiência do Porto na criação da tão desejada Escola de Música da ilha e no futuro uma conservatória. “Temos vontade, há muito a fazer para se criar uma escola de música e seguir por aí adiante. O projeto que está a ser desenvolvido com a Associação Tempos Brilhantes, de Portugal”, declara Neves.

Ainda nesta sequência, pretendem melhorar a Praça Dom Luís e a zona junto do Mercado de peixe, dotando-os de equipamentos urbanos. “Há muita geminação boa, há muito tempo que nós temos vindo a conversar no sentido de dar mais força a esta geminação”.