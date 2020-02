São Vicente 8ª Jornada: Académica e Batuque com missões “espinhosas” na luta pelo Nacional

7/02/2020 00:18 - Modificado em 7/02/2020 00:18

A “Micá” e os “Axadrezados” lideres do campeonato regional de São Vicente com os mesmos 15 pontos, enfrentam nesta 8ª jornada o Salamansa e o Derby respectivamente, duas formações que apesar de momentos diferentes, revelam-se verdadeiros ossos duros de roer.

A Académica, a abrir a segunda jornada da segunda volta, tem encontro marcado com o Salamansa, uma das equipas sensações deste regional de futebol. Duas equipas separadas por três pontos na tabela classificativa, demonstrativo do vêm fazendo ao longo deste regional.

Na segunda jornada do regional, importa frisar que a “Micá” levou de vencida a formação da zona piscatória por 2-1, num jogo que teve resultado incerto até ao apito final. Carlos Machado procura manter a liderança da prova, ao passo que Baessa quererá vencer e igualar os estudantes na tabela classificativa.

Já o Batuque FC, outro dos lideres da prova, terá um jogo de elevado risco pois os derbianos que lutam desesperadamente para se livrar do penúltimo lugar, conseguiram amealhar 4 pontos nos dois últimos lugares, fruto de uma vitória com o Falcões do Norte (1-2) e um empate sem golos com o eterno rival Mindelense.

De frisar que na primeira volta do regional, os axadrezados que na altura eram orientados pelo agora selecionador nacional Bubista, levaram a melhor sobre os derbianos comandados na altura por Yoya, graças ao tento apontado por Mady. Curiosamente dois rostos já não militam nestas equipas. Mady rumou ao seu país de origem e Yoya foi substituído no comando técnico pelo técnico dos azuis e branco pelo argentino Neuen Crespi.

Ainda no que à luta aos lugares cimeiros diz respeito, o Mindelense, campeão regional e atual terceiro classificado na prova com 14 pontos, não terá à partida tarefa fácil frente ao Castilho, equipa que a par do Salamansa têm sido os casos de sucesso nesta nova época desportiva em São Vicente. Os castilhianos chegam a este jogo com um atraso pontual para os encarnados de três pontos. Os “Leões” de Rui Leite, por sua vez, entram em campo com as baterias apontadas à recuperação do primeiro lugar, o que não depende apenas da equipa encarnada.

Jogos e horários da 8ª Jornada:

Sábado: 14H-Salamansa x Académica; 16H-Falcões x Farense

Domingo: 14H-Mindelense x Castilho; 16H-Batuque x Derby

Na tabela classificativa a Académica é líder com 15 pontos, os mesmos que o segundo classificado, o Batuque. Estas duas formações são seguidas pelo CS Mindelense com 14 pontos, Salamansa 12, Castilho 11 e Farense 09 pontos. Em zona de liguilha está o Derby com 06 pontos, e na zona de despromoção direta o Falcões do Norte com apenas 03 pontos.